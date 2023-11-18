Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Management Bidik 5% Nasabah dari Komunitas

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |22:14 WIB
MNC Asset Management Bidik 5% Nasabah dari Komunitas
MNC Asset Management perluas pasar reksa dana (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - PT MNC Asset Management memperluas jangkauan pasar reksa dana ke berbagai kalangan masyarakat khususnya komunitas. MNC Asset membidik komunitas dapat berkontribusi sebesar 5% dari keseluruhan jumlah nasabah perusahaan.

“Kami targetkan pertumbuhan nasabah ritel khususnya komunitas memberikan kontribusi minimal 5%,” kata Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya di Aula Gedung Politeknik Keuangan Negara, Tangerang Selatan pada Sabtu (18/11/2023).

Dalam hal ini, MNC Asset Management telah menjalankan program literasi dan inklusi keuangan kepada sejumlah komunitas. Salah satunya, dengan menggaet Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Pusat dengan Pemerintah Kota Denpasar serta bersinergi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Banten bersama Krama Suka Duka Hindu Dharma (KSHD) Banjar Tigaraksa.

Dalam rangka memperluas segmentasi pasar reksa dana dan memberikan literasi keuangan kepada komunitas, MNC Asset Management mendukung acara kesenian Pergelaran Drama & Tari ‘One Night in Denpasar’ yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Keuangan Negara/STAN.

“Jadi strategi kami tahun ini dan tahun depan adalah menyasar nasabah ritel khususnya komunitas, salah satunya pekerja seni dan penikmat seni yang kami rasa harus didukung secara literasi dan inklusi keuangannya, agar tidak terjerat dengan investasi bodong,” ujar Dimas.

Halaman:
1 2
