HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Pelaku Bisnis, MNC Guna Usaha Ajak Pengusaha Manfaat Pembiayaan

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:26 WIB
Dorong Pelaku Bisnis, MNC Guna Usaha Ajak Pengusaha Manfaat Pembiayaan
MNC Guna Usaha Indonesia dorong pelaku bisnis untuk fasilitas pembiayaan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Guna Usaha Indonesia sebagai salah satu perusahan pembiayaan dengan fokus pembiayaan alat produktif mendorong pengusaha muda memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan perusahaan.

Marketing Division Head PT MNC Guna Usaha Indonesia Reyhan Saleh menyatakan dengan adanya tambahan biaya untuk memperlebar lini usahanya.

Pasalnya, pengusaha muda inilah yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pemberian pembiayaan tersebut juga untuk program Pemkab Bandung menargetkan melahirkan 35.000 pengusaha muda di Kabupaten Bandung pada 2023.

"Para pengusaha muda akan menjadi backbone (tulang punggung) ekonomi ke depan. Inovasi, kreativitas, dan ide-ide baru, banyak keluar dari pengusaha muda. Mereka bisa memanfaatkan pembiayaan dari MNC Guna Usaha untuk investasi, menambah modal, membeli alat usaha, dan lain-lain," ujar Reyhan Saleh, Rabu (22/11/2023).

Adapun Reyhan mengatakan MNC Guna Usaha Indonesia berkomitmen untuk terus hadir mendukung pengusaha muda Indonesia, salah satunya dengan hadir dalam pelantikan Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Bandung, Selasa (21/11/2023).

