HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat ke Level 7.025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:24 WIB
IHSG Diprediksi Menguat ke Level 7.025
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan dengan pergerakan indeks di kisaran 6.886 – 7.025 pada perdagangan hari ini, Jumat (24/11/2023).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG lanjutkan penguatan sambil menguji level 7000, apakah akan berakhir sebagai support baru atau kembali sebagai resistance.

"Pada saat ini belum banyak hal yang dapat diperhatikan. Penggerak indeks masih dari saham-saham grup Barito (BREN BRPT CUAN TPIA)," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, namun sudah disusul oleh saham-saham big banks sehingga persebaran saham penggerak indeks sudah merata.

"Penilaian kami, level 7000 sangat mungkin untuk ditembus hingga akhir tahun ini, melihat persebaran saham – saham movers dan net buy asing yang sudah terkumpul pada beberapa pekan terakhir," katanya.

Halaman:
1 2
