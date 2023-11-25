Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Prajogo Pangestu Rp660 Triliun, Mantan Sopir Angkot Ini Kalahkan Bos Djarum!

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |05:04 WIB
Harta Kekayaan Prajogo Pangestu Rp660 Triliun, Mantan Sopir Angkot Ini Kalahkan Bos Djarum!
Harta kekayaan Prajogo Pangestu. (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Prajogo Pangestu berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023. Miliarder petrokimia ini mempunyai harta kekayaan USD42,4 miliar atau setara Rp660 triliun (kurs Rp15.587 per USD).

Kini kekayaan mantan sopir angkot tersebut melonjak drastis ditopang saham Barito Renewables Energy (BREN) yang meroket bulan lalu.

 BACA JUGA:

Saham perusahaan telah meningkat lima kali lipat sejak itu, dengan lonjakan 25% tercatat dalam satu hari pada minggu lalu

BREN adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi tersebut baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin 9 Oktober 2023.

 BACA JUGA:

Dengan lonjakan kekayaan ini, Prajogo Pangestu yang dulunya mantan sopir angkot meninggalkan miliarder Indonesia dalam posisi daftar orang terkaya.

Halaman:
1 2
