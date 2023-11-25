Harta Kekayaan Prajogo Pangestu Rp660 Triliun, Mantan Sopir Angkot Ini Kalahkan Bos Djarum!

JAKARTA - Prajogo Pangestu berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023. Miliarder petrokimia ini mempunyai harta kekayaan USD42,4 miliar atau setara Rp660 triliun (kurs Rp15.587 per USD).

Kini kekayaan mantan sopir angkot tersebut melonjak drastis ditopang saham Barito Renewables Energy (BREN) yang meroket bulan lalu.

Saham perusahaan telah meningkat lima kali lipat sejak itu, dengan lonjakan 25% tercatat dalam satu hari pada minggu lalu

BREN adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi tersebut baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin 9 Oktober 2023.

Dengan lonjakan kekayaan ini, Prajogo Pangestu yang dulunya mantan sopir angkot meninggalkan miliarder Indonesia dalam posisi daftar orang terkaya.