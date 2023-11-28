Advertisement
MARKET UPDATE

Jasa Marga (JSMR) Anggarkan Capex Rp10 Triliun pada 2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:19 WIB
Jasa Marga (JSMR) Anggarkan <i>Capex</i> Rp10 Triliun pada 2024
Jasa Marga bagikan capex Rp10 triliun pada 2024. (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp10 triliun untuk tahun 2024 mendatang.

Anggaran belanja modal perseroan akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek tol yang tengah digarap.

“Untuk capex 2024, terutama capex investasi kurang lebih sebesar Rp10 triliun,” kata Direktur Keuangan & Manajemen Risiko JSMR, Pramitha Wulanjani dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 pada Senin (28/11/2023).

Pramitha mengungkapkan bahwa besaran anggaran belanja modal bergantung pada proses pembebasan lahan dan progres konstruksi di jalan tol baru yang saat ini sedang dibangun perseroan.

Progres pembebasan lahan, lanjut Pramitha, juga bergantung pada alokasi anggaran pemerintah. Pasalnya, dana pembebasan lahan menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

“Kami berharap arus kas perseroan tetap positif, sehingga spending capex ke depan akan lebih memperhatikan kapabilitas keuangan perseroan,” ujar Pramitha.

