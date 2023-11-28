Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Play Optimistis Kolaborasi dengan Indosat-Asianet Tingkatkan Kinerja Korporasi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:18 WIB
MNC Play Optimistis Kolaborasi dengan Indosat-Asianet Tingkatkan Kinerja Korporasi
MNC Play kerja sama Asianet dan Indosat. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) bekerja sama dengan PT Indosat Ooredoo Hutchison dan Asianet (Lightstorm group company).

President Director of MNC Play Ade Tjendra mengaku optimis kolaborasi yang dilakukan antara Indosat Ooredoo Hutchison, Asianet dan MNC Play akan semakin mendorong kinerja positif dari korporasi.

 BACA JUGA:

Menurutnya, aksi korporasi yang dilakukan sama saja dengan berbagi tugas sesuai dengan keunggulannya masing-masing.

"Ya berbagi tugas, karena MNC media kan memang fokusnya selama ini video content production, video service, ott streaming business, IPTV, melengkapi daripada kebutuhan pelanggan-pelanggan internet atau FTTH broadband daripada IOH yang sudah dialihkan dan akan dikembangkan terus oleh IOH. Sedangkan networknya menggunakan atau dibangun oleh Asianet," kata Ade saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Ade mengatakan, kolaborasi yang terjalin antara tiga perusahaan tersebut akan terus berlanjut bahkan hingga meluas ke unit usaha miliki MNC Group lainnya.

 BACA JUGA:

"Jadi ini nggak berhenti di sini kolaborasi bisnisnya akan dikembangkan terus, ini hanya gateway-nya, belum lagi kolaborasi antara Media Group yang lain ekosistem daripada MNC Media, MNC Group lainnya yang bisa dikembangkan untuk bersama IOH bersama Asianet," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement