MNC Play Optimistis Kolaborasi dengan Indosat-Asianet Tingkatkan Kinerja Korporasi

JAKARTA - PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) bekerja sama dengan PT Indosat Ooredoo Hutchison dan Asianet (Lightstorm group company).

President Director of MNC Play Ade Tjendra mengaku optimis kolaborasi yang dilakukan antara Indosat Ooredoo Hutchison, Asianet dan MNC Play akan semakin mendorong kinerja positif dari korporasi.

Menurutnya, aksi korporasi yang dilakukan sama saja dengan berbagi tugas sesuai dengan keunggulannya masing-masing.

"Ya berbagi tugas, karena MNC media kan memang fokusnya selama ini video content production, video service, ott streaming business, IPTV, melengkapi daripada kebutuhan pelanggan-pelanggan internet atau FTTH broadband daripada IOH yang sudah dialihkan dan akan dikembangkan terus oleh IOH. Sedangkan networknya menggunakan atau dibangun oleh Asianet," kata Ade saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Ade mengatakan, kolaborasi yang terjalin antara tiga perusahaan tersebut akan terus berlanjut bahkan hingga meluas ke unit usaha miliki MNC Group lainnya.

"Jadi ini nggak berhenti di sini kolaborasi bisnisnya akan dikembangkan terus, ini hanya gateway-nya, belum lagi kolaborasi antara Media Group yang lain ekosistem daripada MNC Media, MNC Group lainnya yang bisa dikembangkan untuk bersama IOH bersama Asianet," ujarnya.