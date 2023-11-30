Investor Siap Untung! Telkom (TLKM) Bakal Bagi Dividen 80% dari Laba Bersih

JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) bakal membagikan dividen sebesar 60% hingga 80% dari laba bersih perseroan tahun ini.

Jumlah besaran dividen perseroan masih sama dengan yang dibagikan pada tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA:

“Pembagian dividen dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara Investasi dan posisi keuangan perseroan yang sehat,” kata Direktur Keuangan & Manajemen Risiko TLKM, Heri Supriadi dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 secara daring pada Kamis (30/11/2023).

Hingga September 2023, TLKM membukukan pertumbuhan positif sebesar 2,2% secara tahunan menjadi Rp111,2 triliun, yang didorong oleh pertumbuhan layanan data, internet dan IT sebesar 4,8% secara tahunan menjadi Rp63,4 triliun.

Perseroan juga mencatat EBITDA sebesar Rp59,1 triliun dengan EBITDA marjin 53,1%, meningkat dari 52,2% pada semester pertama 2023.

BACA JUGA:

Sementara itu, laba bersih TLKM tumbuh 17,6% menjadi Rp19,5 triliun selama periode tersebut. Dari sisi beban perseroan, terdapat penurunan biaya depresiasi dan amortisasi sebesar 3,7% menjadi Rp24,1 triliun, serta penurunan biaya pemasaran sebesar 6,9% menjadi Rp2,6 triliun.