BEI Pantau Ketat Saham Gozco Plantations (GZCO)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan telah terjadi peningkatan harga saham PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, GZCO atau emiten dengan kegiatan usaha pengembangan, pengoperasian perkebunan, perdagangan dan pengolahan kelapa sawit dan minyak nabati (CPO) ini mengalami peningkatan harga dalam sepekan yang signifikan 85,10%.

Pada penutupan perdagangan Senin, 11 Desember 2023 pun GZCO bergerak menguat 2,74% ke level Rp150.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham GZCO yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Selasa (12/12/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.