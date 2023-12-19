Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Proyek KPBU yang Akan Dilelang Tahun Depan

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |03:27 WIB
Daftar Proyek KPBU yang Akan Dilelang Tahun Depan
Pembangunan infrastruktur tahun depan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Kementerian PUPR menyiapkan 6 proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang mencapai Rp50,06 triliun pada tahun 2024. Infrastruktur terdiri dari proyek solicited atau pemrakarsa pemerintah dan unsolicited alias Prakarsa badan usaha.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan pada tahun depan ada 2 proyek KPBU yang akan diprakarsai oleh Pemerintah, kemudian disusul 4 proyek KPBU melalui skema unsolicited.

‘’Ada beberapa yang masuk tahap penyiapan, itu bergulir, jadi penyiapan, transaksi,’’ jelas Herry saat ditemui MNC Portal dikutip Senin (18/12/2023).

Seperti yang diketahui, 2 proyek KPBU solicited yang akan siap dilelang pada tahun 2024 adalah 2 proyek jalan tol yang sedang dalam proses Prakarsa pemerintah, yaitu jalan tol Malang Kepanjen, dan Jalan Tol Bandung Intra Urban dengan total investasi Rp22,63 triliun.

Kedua proyek itu sepanjang 47,88 km dan ditargetkan masuk dalam tahap lelang di kuartal IV tahun 2024. Diharapkan juga kehadiran proyek tersebut mendukung konektivitas kota Bandung dan Malang serta daerah sekitarnya.

Kemudian ada juga 4 proyek KPBU unsolicited yang ditargetkan masuk dalam tahap lelang kuartal IV 2024 dengan nilai investasi Rp27,43 triliun sepanjang 63,81 km.

