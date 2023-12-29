MNC Sekuritas Manjakan Pengguna MotionTrade dengan Menu dan Fitur Baru

JAKARTA – MNC Sekuritas meluncurkan menu dan fitur baru di aplikasi MotionTrade. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Selain saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana dan obligasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Menyongsong tahun 2024, MNC Sekuritas merilis menu baru yaitu Bonds Online dan fitur Stock Recommendation by Artificial Intelligence/ Machine Learning (AI/ML) bagi pengguna aplikasi online trading MotionTrade. Rilis menu dan fitur baru tersebut dilakukan bertahap mulai Rabu (27/12/23). Menu Bonds tersedia di mobile version, baik Android (version 2.8.10) maupun iOS (version 2.8.7), sementara fitur Stock Recommendation by AI/ ML tersedia di mobile dan desktop version(Version 2.4.0).

Menu Bonds merupakan supermarket produk pendapatan tetap di mana pengguna MotionTrade dapat bertransaksi obligasi maupun sukuk di pasar perdana dan pasar sekunder secara praktis dan mudah. Investor dapat mengikuti proses penawaran awal (bookbuilding) hingga penawaran umum (offering) obligasi dan sukuk di pasar perdana melalui aplikasi MotionTrade tanpa perlu melengkapi atau mengisi dokumen fisik.