HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Pilot di Indonesia

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:21 WIB
Gaji Pilot Indonesia. (Foto: Garuda Indonesia)
JAKARTA - Pilot merupakan salah satu profesi yang digadang-gadang memiliki gaji tinggi.

Hal itu karena biaya sekolah dan juga waktu belajar yang tak cepat serta murah.

Menjadi pilot juga memiliki risiko besar karena bertanggung jawab untuk mengantarkan ratusan penumpang dengan selamat ke tempat tujuan.

Dirangkum Okezone, Minggu (31/12/2023), lantas berapa sebenarnya gaji pilot? Gaji pilot bisa mencapai angka Rp70 juta. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi.

Adapun faktor yang mempengaruhi gaji pilot seperti berikut:

- Maskapai penerbangan tempat pilot tersebut bekerja.

- Total jam terbang sang pilot.

- Masa kerja dan tingkatan/pangkat/jabatan masing-masing pilot.

