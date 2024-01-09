Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos-BLT Ini Cair Lagi Januari 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |08:08 WIB
Bansos-BLT Ini Cair Lagi Januari 2024
Bansos-BLT Cair di Bulan Ini. (foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah memberikan bantuan sosial (bansos) yang sudah cair pada Januari 2024. Pencairan tersebut sudah masuk dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah berkomitmen untuk melanjutkan pencairan bansos dan akan memperpanjang bantuan tersebut hingga tahun 2024.

Berikut ini rangkuman Okezone mengenai daftar program bansos yang cair pada pada Januari 2024, Senin (8/1/2024).

1. Bansos PKH dan Kartu Sembako

Peningkatan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang naik sebesar Rp7,4 triliun menjadi Rp81,2 triliun. Hal tersebut menunjukkan dedikasi pemerintah untuk memperkuat fondasi dukungan sosial.

2. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah telah memutuskan akan memperpanjang distribusi bansos beras sebesar 10 kilogram hingga Juni 2024. Perpanjangan ini bertujuan untuk memberikan bantuan berkelanjutan kepada rumah tangga yang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Telusuri berita finance lainnya
