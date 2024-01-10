IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.227, Transaksi Rp9 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 27,09 poin atau 0,38% ke level 7.227,29 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (10/1/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 273 saham menguat, 243 saham melemah dan 249 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,0 triliun dari 18,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,05% ke 970,582, indeks JII menguat 0,05% ke 526,003, indeks IDX30 menguat 0,16% ke 498,626 dan indeks MNC36 menguat 0,31% ke 369,654.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,61%, barang baku 0,65%, industri 0,36%, non siklikal 0,3%, siklikal 0,85%, kesehatan 1,36%, keuangan 0,23%, teknologi 0,14%, infrastruktur 1,64%, transportasi 0,21%. Sedangkan sektor yang menguat hanya properti 0,1%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) naik 34,86% ke Rp236, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 22,09% ke Rp525 dan saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk (MSJA) naik 15,33% ke Rp346.