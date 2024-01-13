Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Bansos hingga BLT Cair di Januari 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |07:16 WIB
5 Fakta Bansos hingga BLT Cair di Januari 2024
Fakta Bansos dan BLT yang Cair di 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Bansos (Bantuan Sosial) merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pencairan tersebut sudah masuk dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024.

Dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik pemerintah telah berkomitmen melanjutkan pencairan bantuan sosial (bansos) Program bantuan sosial ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama yang terdampak oleh kenaikan harga dan kondisi ekonomi yang sulit.

Berikut adalah 5 Fakta Bansos hingga BLT Cair di Bulan Ini yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (13/12024).

1. Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2024

Pemerintah telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024. Nilai yang diusulkan dalam perlinsos ini sebesar Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun. Namun, dana yang dapat dialokasikan ternyata hanya Rp493,5 triliun, naik 12,4% dari outlook APBN 2023 yang tercatat sebesar Rp439,1 triliun.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako

Merupakan bagian dari peningkatan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup berbagai program bantuan sosial di Indonesia.

Peningkatan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) ini sebesar Rp7,4 triliun naik menjadi Rp81,2 triliun. Hal tersebut menunjukkan dedikasi pemerintah untuk memperkuat fondasi dukungan sosial.

3. Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud

Program bantuan subsidi pendidikan yang ditujukan untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan menengah.

Pada akhir tahun 2023, pemerintah telah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PIP dengan nominal antara Rp450.000 hingga Rp1 juta.

Halaman:
1 2
