3 Fakta BLT Pekerja Cair Rp300 Ribu

JAKARTA - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) direncanakan akan diberikan selama empat kali dengan nilai per bulan sebesar Rp300 ribu untuk setiap penerima.

BLT ini dikhususkan untuk BLT buruh rokok dengan anggaran senilai Rp39,44 miliar yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto mengatakan, jumlah penerima BLT akan berdasarkan data buruh rokok yang sebelumnya menerima program BLT buruh rokok.

Berikut Okezone telah merangkum 3 Fakta BLT Pekerja Cair Rp300 Ribu, Senin (22/01/2024).

1. Sumber Dana

Anggaran dana BLT senilai Rp39,44 miliar bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT). Dana ini akan disalurkan dengan melakukan sinkronisasi dengan Pemprov Jawa Tengah terlebih dahulu.