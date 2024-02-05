Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.211 Usai Ekonomi RI 2023 Cuma Tumbuh 5,05%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |12:33 WIB
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,37% atau 26,78 poin ke level 7.211 pada perdagangan sesi pertama Senin (5/2/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 26,80 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,88 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 716.837 kali. Adapun, sebanyak 296 saham harganya terkoreksi, 207 saham harganya naik dan 242 saham lainnya stagnan.

Sektor transportasi dan sektor energi menjadi sektor yang parkir di zona hijau dengan kenaikan masing-masing 0,86% dan 0,48%. Sementara itu, sisa sektor berada di zona merah.

Sektor teknologi terkoreksi turun 2,40%, sektor industri turun 0,70%, sektor bahan baku turun 0,58%, sektor infrastruktur turun 0,56%, sektor kesehatan turun 0,45%, sektor keuangan turun 0,34%, sektor siklikal 0,30%, sektor properti 0,29% dan sektor non siklikal turun 0,01%.

Di sisi lain, indeks LQ45 0,51% ke level 979, indeks IDX30 turun 0,50% ke level 497, indeks MNC36 turun 0,30% ke level 371, serta indeks JII turun 0,90% ke level 529.

