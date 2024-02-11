Wall Street Pekan Depan Dibayangi Rilis Inflasi AS

JAKARTA - Wall Street bersiap menyambut data inflasi pada pekan depan. Rilis indeks harga konsumen (CPI) dapat menjadi petunjuk apakah ketahanan ekonomi AS dapat memicu peningkatan inflasi, sehingga berpeluang menahan langkah bank sentral atau Federal Reserve untuk memangkas bunga acuan

Secara teknikal ketiga indeks Wall Street juga telah menyentuh rekor tertinggi. Ini membangkitkan kekhawatiran adanya tekanan jual, terlebih setelah reli panjang sejumlah saham-saham berkapitalisasi besar.

Pada penutupan Jumat (9/2/2024), S&P 500 (SPX), menguat 0,57% menyentuh area psikologis 5.026,61, demikian juga Nasdaq Composite (IXIC) naik 1,25% di 15.990,66, sementara Dow Jones (DJI) tertekan 0,14% di 38.671,69.

Ini didukung penguatan 7 saham bluechip atau dikenal ‘Magnificent Seven’ yang mencakup Meta Platforms (META.O), Apple Inc. (AAPL.O), Amazon (AMZN.O), dan lain sebagainya. Mereka menyumbang hampir 60% dari kenaikan SPX pada tahun ini.

Sejumlah pengamat menilai ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed Rate telah memberi sentimen yang cukup luas di berbagai sektor, sekaligus menutup ruang kekhawatiran terhadap pengetatan moneter lebih lama lagi.