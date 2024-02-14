Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Jelaskan soal Blokir Anggaran Rp50 Triliun

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |19:15 WIB
Menko Airlangga Jelaskan soal Blokir Anggaran Rp50 Triliun
Menko Airlangga jelaskan soal blokir anggaran Rp50 triliun (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemblokiran anggaran atau automatic adjustment APBN 2024 Rp50,14 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan beberapa program.

Program itu termasuk pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pemberian bansos, serta pengadaan pupuk.

“Automatic adjustment itu digunakan untuk mengantisipasi beberapa program, termasuk bansos. Kita juga akan melakukan survei ekonomi secara nasional dan kita punya target pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen, jadi ini penting,” ujar Airlangga Hartarto, Rabu (14/2/2024).

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa automatic adjustment APBN 2024 tersebut digunakan untuk menambah anggaran pengadaan pupuk karena kini Indonesia sedang memasuki musim tanam setelah tertunda selama dua bulan.

Menurutnya, anggaran pengadaan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah sebesar Rp26 triliun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani sehingga pemerintah menambah anggaran sebanyak Rp14 triliun.

“Presiden sudah minta anggaran ditambah Rp14 triliun. Kenapa? Karena Rp26 triliun itu tidak cukup dan memang setiap tahun kisaran anggarannya antara Rp35 triliun-Rp40 triliun,” kata Airlangga.

Halaman:
1 2
