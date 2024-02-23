Begini Cara Cek Nama Penerima Bantuan dari Pemerintah

JAKARTA - Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak. Namun, masyarakat bisa mengetahuinya dengan mengecek ke laman cekbansos.kemensos.go.id.

Seluruh masyarakat di Indonesia dapat menggunakannya, karena laman tersebut memberikan kemudahan dengan menampung seluruh data masyarakat yang berhak menerima bansos.

Terdapat cara untuk mengetahui siapa saja penerima bansos berdasarkan laman Kemensos, Jumat (23/2/2024) sebagai berikut

Buka laman cekbansos.kemensos.go.id. Setelah itu akan tampil halaman berisi Pencarian Data Penerima Manfaat (PM) Bansos. Dalam halaman tersebut akan ada Wilayah PM yang berisi, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa. Ada pula Nama PM dan Huruf Kode.

Kemudian pilih tempat wilayah sesuai data yang terdaftar, lalu masukan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak lupa mengisi kode yang diberikan.

Setelah dipastikan seluruhnya sesuai dengan data, masyarakat dapat klik Cari Data.

Masyarakat bisa melihat apakah terdaftar sebagai peserta PM atau tidak. Jika tidak terdaftar maka akan terlihat kotak merah dengan tulisan “Tidak Terdapat Peserta / PM.”