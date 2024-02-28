Belajar Cara Analisis Saham Teknikal di MNCS Webinar Series Understanding Stock Analysis

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investor saham pasti sudah tidak asing apabila mendengar istilah analisis teknikal. Analisis ini merupakan salah satu cara untuk memprediksi pergerakan dengan membaca grafik saham. Mempelajari analisis teknikal secara mendalam dapat membantu investor atau trader mendapatkan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar.

Analisis teknikal berperan penting dalam menunjukkan chart harga saham, trend yang terjadi, support & resistance, serta waktu yang tepat untuk menjual maupun membeli dengan bantuan indikator.

Oleh sebab itu, memiliki pengetahuan analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan saham ke depan dari pergerakan historis harganya sangat membantu investor atau trader dalam mendapatkan potensi keuntungan.