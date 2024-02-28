Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Crazy Rich Surabaya (AVIA) Raup Laba Rp1,6 Triliun di 2023, Naik 17%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:57 WIB
JAKARTAEmiten crazy rich Surabaya PT Avia Avian Tbk (AVIA) mengantongi laba bersih sebesar Rp1,64 triliun di 2023. Lava AVIA naik 17,25% dari tahun 2022 lalu yang sebesar Rp1,40 triliun.

Sejalan dengan itu, pendapatan produsen cat Avian ini juga tercatat naik 4,82% menjadi Rp7,01 triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp6,69 triliun. Berdasarkan produknya, segmen solusi arsitektur menyumbang pendapatan sebesar Rp5,61 triliun dan barang dagangan mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,39 triliun.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan perseroan tercatat sebesar Rp3,83 triliun, turun dari tahun 2022 lalu yang sebesar Rp3,97 triliun. Adapun, beban penjualan perseroan tercatat sebesar Rp1,24 triliun, serta beban umum dan administrasi sebesar Rp226,09 miliar.

Sementara itu, total aset AVIA per Desember 2023 tercatat sebesar Rp11,16 triliun, naik 3,47% dari posisi Desember 2022 yang sebesar Rp10,79 triliun. Liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp1,24 triliun dan ekuitas sebesar Rp9,92 triliun.

Halaman:
1 2
