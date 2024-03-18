195 Proyek Strategis Nasional Rp1.519 Triliun Rampung, Ini Daftarnya

JAKARTA – Sebanyak 195 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1.519 triliun telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Hal itu merupakan capaian sejak 2016 sampai dengan Februari 2024.

“Secara kumulatif dari 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai sebesar Rp 1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi atau produksi sebagian atau beroperasi sebagian nilainya Rp2.960,7 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers setelah rapat di Istana Negara, Senin (18/3/2024).

Airlangga yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjelaskan, 77 PSN dan 13 PSN dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian senilai Rp2.960,7 triliun.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, terdapat 41 PSN yang ditargetkan selesai di 2024.

Rinciannya:

a. Januari sampai Maret: 5 proyek selesai

b. April sampai September: 24 proyek selesai

c. Oktober sampai Desember: 12 proyek selesai

d. April sampai Desember: 36 proyek selesai