Darya Varia (DVLA) Raup Laba Rp146,3 Miliar di 2023, Turun 2%

JAKARTA - Perusahaan farmasi dan obat-obatan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) meraup laba bersih Rp146,33 miliar pada 2023. Realisasi itu lebih rendah 2,03% year-on-year (yoy) dari tahun sebelumnya.

Hal ini membuat laba per saham DLVA terkoreksi menjadi Rp131 per saham dari semula Rp133 per saham.

Mengacu kinerja topline, pendapatan usaha DVLA mengalami penurunan 1,3% menjadi Rp1,89 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari penjualan produk kesehatan senilai Rp961,78 miliar.

Sementara obat resep menyerap penjualan mencapai Rp708,41 miliar, sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan, dikutip Minggu (24/3/2024).

Pasar domestik menjadi andalan market DVLA dengan pemasukan senilai Rp1,71 triliun, sementara ekspor menyumbang sebesar Rp173,13 miliar.