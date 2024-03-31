Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Emas Hijau, Apa Itu?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |22:11 WIB
RI Punya Emas Hijau, Apa Itu?
RI Punya Emas Hijau. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan kenapa rumput laut disebut emas hijau. Indonesia dikenal sebagai negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam dari berbagai bidang, salah satunya pada bidang maritim.

Sebagai negara maritim, Indonesia kaya akan berbagai potensi di sektor kelautan dan perikanan. Selain ikan, alternatif hasil laut yang sangat berpotensi adalah rumput laut.

Rumput laut juga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang ada di perairan luas. Walaupun tumbuh di seluruh pantai di dunia, rumput laut umumnya juga ditemukan di negara-negara Asia seperti Korea, China, dan Jepang.

Menurut KKP rumput laut adalah komoditas “emas hijau” dari perairan Nusantara. Selain itu, perairan Indonesia juga menjadi tempat yang cocok untuk berkembangnya berbagai jenis rumput laut.

Kenapa ya rumput laut bisa disebut sebagai emas hijau dan bagaimana peluang komoditas ini?

Dikutip dari postingan Instagram @kkpgoid Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dengan 110.000 km panjang garis pantai dan 6,4 juta km2 luas lautan, membuat Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk berkembangnya berbagai jenis rumput laut.

Dari 8.000 jenis rumput laut yang ada di dunia, 550 di antaranya tumbuh subur di perairan Indonesia, Produk olahan rumput laut di antaranya karagenan dan nilai pasar karagenan global pada tahun 2022 mencapai USD871,7 Juta.

Halaman:
1 2
