Punya Harta Rp9,3 Triliun, Tahir Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Tahir telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 ke KPK. Kekayaannya tercatat memiliki harta Rp 9 triliun dalam LHKPN 2023.

Dengan besarnya harta kekayaan yang dimiliki, Tahir merupakan pejabat negara yang memiliki harta paling banyak versi LHKPN 2023.

Tahir sendiri punya latar belakang pengusaha. Dia merupakan pendiri grup Mayapada dan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Dalam situs e-LHKPN KPK, Tahir melaporkan bahwa total harta kekayaannya mencapai Rp 9.345.716.818.693 (Rp 9,3 triliun). Angka itu masih bisa berubah hingga selesainya verifikasi LKHPN 2023.

Harta Tahir naik jika dibanding LHKPN tahun 2022 yang berjumlah Rp9,2 triliun.