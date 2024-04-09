Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Adaro Energy Bakal Buyback Saham Rp4 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:17 WIB
Adaro Energy Bakal <i>Buyback</i> Saham Rp4 Triliun
Adaro Buyback Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan menyiapkan dana sebanyak-banyaknya Rp4 triliun.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen perseroan menjelaskan bahwa, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal yang ditempatkan perseroan.

Adapun, dalam melaksanakan aksi korporasi ini, perseroan akan meminta restu para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Perseroan akan menggelar RUPST pada 15 Mei 2024 mendatang.

“Pembelian kembali saham perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 bulan sejak disetujui oleh RUPST perseroan,” tulis manajemen ADRO dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (9/4/2023).

Manajemen ADRO menyampaikan, sumber dana yang akan digunakan untuk buyback saham sepenuhnya berasal dari kas internal perseroan. Manajemen menambahkan, penggunaan dana untuk buyback tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan keuangan ADRO secara signifikan.

Halaman:
1 2
