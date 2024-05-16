Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Alfamidi (MIDI) Bagi-Bagi Dividen Rp155,4 Miliar, 30% dari Laba Bersih

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:40 WIB
Alfamidi (MIDI) Bagi-Bagi Dividen Rp155,4 Miliar, 30% dari Laba Bersih
Saham MIDI Bagi Dividen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) memutuskan pembagian dividen tunai senilai Rp155,4 miliar. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Tangerang, Kamis (15/5/2024).

Dividen per saham (DPS) ditetapkan sebesar Rp4,65 per saham. Ini akan dibagikan kepada pemegang 33,43 miliar saham MIDI yang beredar.

Rasio pembagian dividen MIDI tahun ini adalah sebesar 30 persen dari total laba bersih tahun buku 2023.

Diketahui MIDI mencatatkan laba bersih senilai Rp516,65 miliar. Realisasi laba MIDI tumbuh 29,51% yoy dibandingkan realisasi yang sama tahun sebelumnya senilai Rp398,91 miliar.

Manajemen akan merumuskan jadwal pembagian dividen. Rencananya, pembayaran akan dilakukan pada Juni 2024.

