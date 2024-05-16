BIKE Raup Penjualan Rp430 Miliar pada 2023, Naik 90%

JAKARTA - PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) raih penjualan sebesar Rp 430,28 miliar sepanjang tahun 2023. Angka tersebut naik 90.54% dibanding tahun sebelumnya. Itu terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BIKE pada Kamis (16/5/2024).

Direktur Utama BIKE, Andrew Mulyadi mengatakan untuk tahun mendatang, manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp 550 miliar dan laba yang diproyeksikan sebesar Rp 30 miliar. Itu dilakukan mengingat pertumbuhan positif keuangan Perseroan.

“Kami percaya bahwa kerjasama dan fokus yang kuat terhadap pencapaian target yang ditetapkan akan menjadikan BIKE terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan,” ungkap Andrew saat RUPST yang digelar di United Grand Hall Alam Sutera, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

BIKE telah menyiapkan rangkaian strategi yang berpotensi untuk meningkatkan omset perseroan. Salah satunya adalah dengan ekspansi berupa pembukaan outlet di kota-kota besar di Indonesia.

“Hingga tahun 2026, kami menargetkan pembukaan toko retail sejumlah 100 toko per tahun yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Kami turut membuka peluang keagenan retail bagi siapa saja yang ingin memulai usahanya di bidang sepeda, sepeda listrik dan motor listrik,” tambah Andrew.