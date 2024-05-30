Penonton RCTI Premium Sports di JIS Apresiasi Pemberian Jaminan Asuransi MNC Life

JAKARTA - Salah seorang penonton kompetisi RCTI Premium Sports di Jakarta International Stadium (JIS), Pierro mengapresiasi adanya jaminan asuransi dari MNC Life yang diberikan selama berjalannya pertandingan.

Pierro mengaku dengan adanya asuransi jiwa yang diberikan oleh MNC Life itu memberikan jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berjalannya pertandingan.

BACA JUGA: MNC Life Beri Asuransi Penonton Kompetisi RCTI Premium Sports 2024 di JIS

"Perlindungan asuransi yang mencakup berbagai risiko, termasuk risiko kecelakaan hingga meninggal dunia, membuat saya dan ribuan penonton lainnya bisa menikmati momen-momen tak terlupakan di stadion dengan keyakinan dan ketenangan pikiran," ujar Pierro saat ditemui di JIS, Kamis (30/5/2024).

Pierro berharap, pemberian asuransi ini bisa bisa diberikan bukan sebatas event-event lainnya, terutama event olahraga yang biasanya jumlah penonton membludak.

"Saya berharap lebih banyak acara olahraga yang menghadirkan perlindungan serupa, karena keamanan dan kenyamanan adalah hal yang sangat penting," tambah Pierro.