MNC Bank (BABP) Tunjuk Aris Palembangan dan Zainudin Samaludin Jadi Direktur Baru

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) menyetujui untuk mengangkat dua Direktur baru untuk tahun buku 2023.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, RUPST juga menyetujui perubahan susunan manajemen dengan disetujuinya pengunduran diri Mahdan selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak 14 Februari 2024, sekaligus mengangkat Aris Palembangan menjadi Direktur serta Zainudin Samaludin menjadi Direktur Kepatuhan.

BACA JUGA: MNC Bank Batal Angkat Thomas Hartono Tulus Jadi Wakil Presiden Direktur

"Menyetujui bapak Aris Palembangan sebagai Direktur dan bapak Zainudin Samaludin sebagai Direktur Kepatuhan dengan ketentuan masa jabatan yang akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan atau terpenuhinya syarat OJK dimaksud," jelas Rita dalam RUPST MNC Bank di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Pengangkatan tersebut akan efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengutip laman resmi MNC Bank, Aris Palembangan meraih gelar Master of Human Resources dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Aris mulai bergabung dengan PT Bank MNC Internasional Tbk sebagai Chief Officer pada tahun 2018.