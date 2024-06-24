Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah Lagi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |08:14 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah Lagi
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,89% ke 6.879 dan disertai oleh munculnya peningkatan volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama masih mampu berada di atas 6.698 sebagai supportnya, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada level koreksi.

"Namun waspadai, apabila IHSG kembali terkoreksi agresif dan menembus 6.639, maka IHSG akan menguji 6.450-6.562," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (24/6/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.698, 6.639 dan resistance 6.959, 7.023.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

