JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,20% ke 7.125 dan disertai dengan munculnya volume penjualan.
Analis MNC Sekuritas memprediksi, penguatan IHSG akan cenderung terbatas dan rawan terkoreksi ke rentang area 6.970-7.098.
"Adapun area penguatan IHSG selanjutnya diperkirakan akan menguji 7.196-7.250," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (3/7/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.945, 6.843 dan resistance 7.191, 7.256.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.