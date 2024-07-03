Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat Terbatas pada Level 7.250

IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,20% ke 7.125 dan disertai dengan munculnya volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas memprediksi, penguatan IHSG akan cenderung terbatas dan rawan terkoreksi ke rentang area 6.970-7.098.

BACA JUGA: Wall Street Ditutup Menguat Dipicu Tesla dan Saham Pertumbuhan Megacaps

"Adapun area penguatan IHSG selanjutnya diperkirakan akan menguji 7.196-7.250," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (3/7/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.945, 6.843 dan resistance 7.191, 7.256.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.