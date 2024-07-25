Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran Rp45 Triliun Lenyap, Menko Luhut: Rugi Banyak!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:09 WIB
BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran Rp45 Triliun Lenyap, Menko Luhut: Rugi Banyak!
Menko Luhut soal BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kebijakan BBM subsidi tepat sasaran bisa menghemat anggaran Rp45 triliun.

Luhut menambahkan, Pemerintah bisa berhemat hingga Rp45 triliun atau lebih untuk memberikan subsidi BBM yang saat ini bisa digunakan oleh semua orang. Namun kebijakan BBM subsidi tidak tepat sasaran. Sebab, masih banyak orang kaya dengan mobil mewah masih mengonsumsi BBM subsidi.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin kaya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp45 triliun atau lebih," kata Luhut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sedangkan dari ongkos lingkungan hasil dari pencemaran gas buang kendaraan, beban Pemerintah besar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat.

"Tapi subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air pollution. Saya kira Rp10 triliun. Kalau total Rp38 triliun. Jadi angkanya besar sekali," katanya.

Sementara itu, pemerintah bakal menstandarkan BBM yang dikonsumsi kendaraan bermotor dengan mesin Euro 4 dan 5. Hal ini dalam rangka memperbaiki emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan dari penggunaan BBM fosil.

"Tidak ada BBM baru, masih sama, tapi kita mau kualitas yang lebih bagus, kita mau standar ke mesin euro 4 dan 5," kata Luhut.

Meski demikian, Luhut mengaku memang masih perlu cukup banyak yang perlu diperbaiki dan penyesuaian dari proses pengolahan minyak mentah untuk menjadi BBM yang sesuai dengan standar mesin Euro 4 dan 5.

"Tapi kan refinery-nya harus diperbaiki. Karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," ujarnya.

Halaman:
1 2
