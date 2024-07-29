Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat Tipis 0,01% ke Level 7.288

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |16:30 WIB
IHSG Ditutup Menguat Tipis 0,01% ke Level 7.288
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,7 poin atau 0,01 persen dan menyentuh level 7.288 pada sesi terakhir perdagangan, Senin (27/7/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 258 saham menguat, 282 saham melemah dan 252 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 14,1 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 935 juta kali.

Indeks LQ45 menguat 0,09 persen ke 921,183, indeks JII menguat 0,78 persen ke 517,121, indeks IDX30 melemah 0,38 persen ke 457,782 dan indeks MNC36 melemah 0,3 persen ke 345,218.

Untuk indeks sektoral yang melemah ada sektor energi 0,08 persen, industri 0,31 persen, konsumer non siklikal 0,5 persen, kesehatan 0,78 persen, keuangan 0,23 persen, infrastruktur 0,45 persen.

Sedangkan sektor yang menguat ada barang baku 0,93 persen, konsumen siklikal 1,12 persen, properti 0,87 persen, teknologi 0,11 persen, transportasi 0,91 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) naik 22,56 persen ke Rp163, saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 18,18 persen ke Rp234 dan saham PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) naik 15,83 persen ke Rp139.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181823/ihsg_ditutup_menguat-Hj4s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement