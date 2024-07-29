IHSG Ditutup Menguat Tipis 0,01% ke Level 7.288

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,7 poin atau 0,01 persen dan menyentuh level 7.288 pada sesi terakhir perdagangan, Senin (27/7/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 258 saham menguat, 282 saham melemah dan 252 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 14,1 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 935 juta kali.

Indeks LQ45 menguat 0,09 persen ke 921,183, indeks JII menguat 0,78 persen ke 517,121, indeks IDX30 melemah 0,38 persen ke 457,782 dan indeks MNC36 melemah 0,3 persen ke 345,218.

Untuk indeks sektoral yang melemah ada sektor energi 0,08 persen, industri 0,31 persen, konsumer non siklikal 0,5 persen, kesehatan 0,78 persen, keuangan 0,23 persen, infrastruktur 0,45 persen.

Sedangkan sektor yang menguat ada barang baku 0,93 persen, konsumen siklikal 1,12 persen, properti 0,87 persen, teknologi 0,11 persen, transportasi 0,91 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) naik 22,56 persen ke Rp163, saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 18,18 persen ke Rp234 dan saham PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) naik 15,83 persen ke Rp139.