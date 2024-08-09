Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Raih Penghargaan ESG Initiative Awards 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:39 WIB
MNC Sekuritas Raih Penghargaan ESG Initiative Awards 2024
MNC Sekuritas meraih penghargaan ESG Initiative Award (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas meraih penghargaan ESG Initiative Awards 2024 yang digelar SustainLife Today. SustainLife Today adalah media nasional yang fokus pada pemberitaan terkait implementasi aspek keberlanjutan terkini di Tanah Air serta berkolaborasi dengan media Business Update.

MNC Sekuritas berhasil meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang ESG initiative Awards 2024, antara lain: Best ESG Investing Innovation, Best Sustainable Finance Leadership, serta Best Director for ESG Initiatives yang dimenangkan oleh Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas yang hadir menerima penghargaan, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi MNC Sekuritas untuk lebih baik lagi ke depannya.

"Penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional perusahaan dilakukan secara end-to-end. Misalnya, di bidang teknologi, kami terus berinovasi sehingga berdampak positif pada pengurangan limbah kertas serta efisiensi ruang dan energi. Selain itu, sebagai wujud partisipasi mewujudkan zero net emission, MNC Sekuritas adalah satu dari 4 sekuritas yang terlibat dalam bursa karbon dengan pembelian carbon credit," ucapnya, Jumat (9/8/2024).

Lanjutnya, di bidang sosial, MNC Sekuritas menerapkan praktik dan etika rekrutmen berkelanjutan serta kesetaraan gender. Dalam bidang tata kelola, Perseroan menerapkan prinsip tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Aries Muftie selaku Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI (2014-2019) yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia ESG Initiative Awards 2024 menjelaskan bahwa sudah seharusnya perusahaan menjalankan peranan penting terhadap upaya menjaga keberlangsungan dari segi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Halaman:
1 2
