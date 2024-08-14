Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pasar Modal Digemari Gen Z , MNC Sekuritas Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:50 WIB
Pasar Modal Digemari Gen Z , MNC Sekuritas Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu
MNC Sekuritas terima kunjungan Universitas Wiralodra Indramayu (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - Pasar modal Indonesia kini mulai digemari Gen Z. Mendukung program edukasi pasar modal, MNC Sekuritas sambut kunjungan dari mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu pada Rabu (14/08/2024).

Kunjungan ini diikuti oleh 100 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diajak untuk melihat peluang investasi dan karier di pasar modal. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung mengenai proses perdagangan saham.

Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, Generasi Z mendominasi profil investor saham di Indonesia. Sebanyak 55,38% investor Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Angka ini naik 10,40% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Hal ini sejalan dengan MNC Sekuritas yang terus aktif mensosialisasikan pasar modal ke generasi muda.

Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah mengatakan bahwa semangat anak muda berinvestasi terbukti dengan profil investor MNC Sekuritas yang didominasi profesi mahasiswa hingga mencapai 40%, diikuti dengan profesi karyawan sebesar 36,71%.

“Kami berharap dengan adanya Galeri Investasi di kampus Wiralodra dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di lingkungan internal kampus maupun masyarakat sekitar kampus,” ujar Indah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement