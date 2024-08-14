Pasar Modal Digemari Gen Z , MNC Sekuritas Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu

JAKARTA - Pasar modal Indonesia kini mulai digemari Gen Z. Mendukung program edukasi pasar modal, MNC Sekuritas sambut kunjungan dari mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu pada Rabu (14/08/2024).

Kunjungan ini diikuti oleh 100 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diajak untuk melihat peluang investasi dan karier di pasar modal. Mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung mengenai proses perdagangan saham.

Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, Generasi Z mendominasi profil investor saham di Indonesia. Sebanyak 55,38% investor Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Angka ini naik 10,40% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Hal ini sejalan dengan MNC Sekuritas yang terus aktif mensosialisasikan pasar modal ke generasi muda.

Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah mengatakan bahwa semangat anak muda berinvestasi terbukti dengan profil investor MNC Sekuritas yang didominasi profesi mahasiswa hingga mencapai 40%, diikuti dengan profesi karyawan sebesar 36,71%.

“Kami berharap dengan adanya Galeri Investasi di kampus Wiralodra dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di lingkungan internal kampus maupun masyarakat sekitar kampus,” ujar Indah.