BKPM: 10 Juta NIB Diterbitkan Selama 3 Tahun

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sebanyak 10 juta Nomor Induk Berusaha telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko selama kurun waktu 3 tahun sejak diluncurkan 9 Agustus 2021 lalu.

Per 16 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB, jumlah NIB yang diterbitkan menembus 10.000.019 dengan komposisi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebanyak 9.909.900 NIB, usaha menengah sebanyak 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB.

Staf Khusus selaku Juru Bicara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa mengungkapkan bahwa pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha.

Apalagi jika dibandingkan dengan capaian pada saat sistem OSS genap berusia dua tahun pada Agustus 2023 lalu yaitu sebesar 5 juta, telah terjadi kenaikan signifikan dari jumlah NIB yang terbit.

"Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun sejak ulang tahun OSS yang kedua, telah terbit lebih dari 5 juta NIB. Alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan dan syukuri," ujar Tina dalam keterangan resmi, Minggu (18/8/2024).