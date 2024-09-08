Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

7 Fakta IHSG Sepekan Tembus Rekor ke 7.721

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |06:13 WIB
7 Fakta IHSG Sepekan Tembus Rekor ke 7.721
Fakta IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode 2 sampai 6 September 2024. mengalami penguatan. Hal ini berdasarkan data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI)

IHSG menyentuh level tertingginya pada level 7.721 dari rekor sebelumnya di level 7.694 pada Selasa (2/9/2024). Kapitalisasi pasar turut mencetak rekor tertinggi Rp13.217 triliun mengalahkan rekor sebelumnya sebesar Rp13.127 triliun pada Selasa (2/9/2024).

Berikut fakta-fakta IHSG sepekan yang dirangkum Okezone, Minggu (8/9/2024):

1. Kapitalisasi Pasar

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa dengan peningkatan sebesar 13,27% menjadi 21,98 miliar lembar saham dari 19,40 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami peningkatan sebesar 0,78% menjadi Rp13.217 triliun dari Rp13.114 triliun pada pekan lalu.

2. IHSG Menguat

Kemudian, peningkatan turut dialami oleh IHSG dengan peningkatan sebesar 0,67% menjadi berada pada level 7.721,846 dari 7.670,733 pada pekan lalu.

