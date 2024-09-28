Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Orang Terkaya di Indonesia yang Punya Usaha Rokok

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |07:15 WIB
Daftar Orang Terkaya di Indonesia yang Punya Usaha Rokok
Orang terkaya RI Punya Usaha Rokok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar orang terkaya di Indonesia yang punya usaha rokok. Industri rokok telah memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia. Tak heran, jika para pemilik usaha rokok memiliki kekayaan yang fantastis.

Lantas siapa saja pengusaha-pengusaha rokok yang memiliki kekayaan dengan jumlah yang tajir melintir?

Berikut ini daftar orang terkaya di Indonesia yang punya usaha rokok:

1. Hartono Bersaudara - PT Djarum

Posisi nomor satu diduduki oleh bos dari PT Djarum. pemilik PT Djarum, Hartono bersaudara adalah pengusaha rokok terkaya di Indonesia. Menurut data Forbes, kekayaannya mencapai USD47,7 miliar atau setara Rp714 triliun. (Kurs: Rp14.974/USD).

PT Djarum, yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah, merupakan perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia.

Halaman:
1 2
