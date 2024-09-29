Ternyata Segini Harta Kekayaan Jusuf Hamka

JAKARTA - Daftar harta kekayaan Jusuf Hamka yang salah satunya dari jalan tol. Dia merupakan pengusaha jalan tol di berbagai daerah, salah satunya dalam kota.

Jusuf Hamka kabarnya memiliki harta sampai Rp15 triliun. Selain memiliki jalan tol di berbagai daerah, Jusuf Hamka diperkirakan memiliki aset yang bernilai tinggi.

Perusahaan milik Jusuf Hamka yakni pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Jabatannya yakni Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia.

Berikut ini perusahaan milik Jusuf Hamka dalam ruas tol dirangkum dari berbagai sumber:

1. Tol Ir. Wiyoto Wiyono Cawang - Tanjung Priok

Jusuf adalah pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). PT CMNP sendiri diketahui berperan dalam pembangunan jalan tol Cawang-Tanjung Priok sepanjang 19,03 km.