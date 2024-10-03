Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rusdi Kirana Pensiun dari Bos Lion Air Group Usai Jadi Wakil Ketua MPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:35 WIB
Rusdi Kirana Pensiun dari Bos Lion Air Group Usai Jadi Wakil Ketua MPR
Rusdi Kirana Mundur dari Lion Group (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menyatakan fokus bertugas di parlemen usai dilantik menjadi anggota legislator. Ia pun mengumumkan telah pensiun dari maskapai terbesar yakni Lion Group.

"Saya sudah 61 tahun karena saya sudah melimpahkan kepada generasi kedua," kata Rusdi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Rusdi menyampaikan, dirinya akan fokus bertugas di parlemen. Sebagai anggota legislator, Rusdi menilai tak mungkin harus menjalankan usaha penerbangan yang dirintisnya.

"Saya sudah ada waktu di sini, karena enggak mungkin kita sebagai pengusaha Airline disambi di sebagai parlemen atau sebaliknya karena ini sangat sibuk," tutur Rusdi.

Sekedar informasi, Rusdi sendiri telah dilantik anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Ia maju dari Dapil Jawa Timur VIII. Bahkan, Rsudi telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI pada Kamis (3/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement