Rusdi Kirana Pensiun dari Bos Lion Air Group Usai Jadi Wakil Ketua MPR

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menyatakan fokus bertugas di parlemen usai dilantik menjadi anggota legislator. Ia pun mengumumkan telah pensiun dari maskapai terbesar yakni Lion Group.

"Saya sudah 61 tahun karena saya sudah melimpahkan kepada generasi kedua," kata Rusdi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Rusdi menyampaikan, dirinya akan fokus bertugas di parlemen. Sebagai anggota legislator, Rusdi menilai tak mungkin harus menjalankan usaha penerbangan yang dirintisnya.

"Saya sudah ada waktu di sini, karena enggak mungkin kita sebagai pengusaha Airline disambi di sebagai parlemen atau sebaliknya karena ini sangat sibuk," tutur Rusdi.

Sekedar informasi, Rusdi sendiri telah dilantik anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Ia maju dari Dapil Jawa Timur VIII. Bahkan, Rsudi telah dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI pada Kamis (3/10/2024).