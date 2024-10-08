JAKARTA - Adu gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan pelatih China Branko Ivankovic yang ternyata jomplang. Apalagi, keduanya merupakan pelatih yang memiliki juru taktik hebat.
Sosok keduanya pun dibanding-bandingkan oleh pecinta sepak bola. Mulai dari taktiknya hingga gaji yang didapatkan Shin Tae-yong dan Branko Ivankovic. Terlebih mereka juga memiliki fasilitas yang cukup baik sebagai pelatih bola.
Berikut adu gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan pelatih China Branko Ivankovic yang ternyata jomplang:
- Shin Tae-yong
Shin Tae-yong merupakan salah satu pemain atau pelatih sepakbola yang populer dengan kekayaan bersih hingga mencapai USD5 juta di tahun 2023 (Rp74,4 miliar). Selain itu, Shin Tae-yong juga pernah membintangi iklan aplikasi game online FIFA mobile, produk kopi, otomotif, makanan dan juga bank.
Sementara itu, menurut Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Shin Tae-yong menerima bayaran gaji sebesar USD1 juta (Rp15,3 miliar atau setara dengan Rp1,1 miliar per bulan).