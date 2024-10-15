Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

32 Juta Pekerja Terima BLT Subsidi Gaji Rp600.000

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |07:02 WIB
32 Juta Pekerja Terima BLT Subsidi Gaji Rp600.000
32 juta pekerja terima BLT Subsidi gaji (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejak 2020 hingga 2022, jutaan pekerja menerima BLT subsidi gaji (BSU) sebagai dukungan pemerintah selama masa pandemi. Pada 2020, bantuan ini disalurkan kepada 12,2 juta pekerja.

Pada 2021, BSU diberikan kepada 7,39 juta pekerja, dan pada 2022 jumlahnya meningkat lagi menjadi 12,1 juta pekerja. Jika dijumlahkan dari 2020 hingga 2022, total BSU yang diterima mencapai 32 juta pekerja.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini menjadi program pemerintah yang memberikan manfaat bantuan untuk membantu jutaan pekerja yang terdampak selama pandemi Covid-19.

"Jutaan pekerja/buruh telah merasakan manfaatnya, membantu meringankan beban ekonomi dan menjaga stabilitas di tengah masa sulit," terang Kemnaker.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178402/purbaya-KPQx_large.jpeg
BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178271/blt-1EeW_large.jpg
NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177953/rupiah-1us7_large.jpg
Cara Ambil BLT Rp900.000 yang Cair Hari Ini 20 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177884/blt-pn10_large.jpg
Syarat dan Cara Cek Penerima BLT Rp900.000 Cair Hari Ini, Ambil di Kantor Pos dan Bank Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177871/blt-lbf4_large.jpg
BLT Rp900.000 Mulai Disalurkan Hari Ini, Cek Rekening Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177742/blt-vq65_large.jpg
BLT Rp900.000 Diusulkan Cair hingga Maret 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement