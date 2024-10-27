Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ditanya soal Bangun Disneyland di Jakarta, Begini Jawaban Kang Emil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:10 WIB
Ditanya soal Bangun Disneyland di Jakarta, Begini Jawaban Kang Emil
Ridwan Kamil dan Suswono di Debat Pilgub Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyatakan bahwa pemimpin yang baik yakni bisa berani mengambil keputusan. Meskipun, kata dia, keputusan itu gagal.

Pernyataan itu menanggapi pertanyaan Cagub DKJ Nomor Urut 3 Pramono Anung dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024. Mulanya, Pramono mempertanyakan sikap Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, akan membangun Disneyland di Cikarang ataupun di Jakarta.

"Dulu pada tahun 2018 Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi cagub di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu, sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu?" tanya Pramono ke Kang Emil.

Merespon itu, Kang Emil mengatakan, pemimpin yang banyak kerja akan mendapat banyak catatan. Sebaliknya, kata dia, pemimpin yang sedikit kerja akan memiliki minim catatan.

"Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan, walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal dan tugas pemimpin adalah berimajinasi," tutur Kang Emil.

1 2
