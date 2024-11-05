MNC Life Gaet Insta Beauty Center Prioritaskan Keamanan dan Kenyamanan Perawatan Pasien

JAKARTA - MNC Life menggaet Klinik Insta Beauty Center demi memprioritaskan keamanan dan kenyamanan perawatan pasien. Klinik Insta Beauty Center mengambil langkah penting dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien, dengan kerja sama strategis bersama MNC Life.

Melalui sinergi, klinik kecantikan itu berkomitmen memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada pasien, menempatkan keamanan dan kenyamanan sebagai prioritas dalam setiap layanan.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi pengalaman perawatan mereka. Keamanan dan kenyamanan pasien adalah prioritas utama kami,” kata dr. Rudy Adiputra, MARS, M. Biomed ( AAM ), M.H., selaku Founder & Head Doctor Klinik Insta Beauty Center di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Perlindungan dari MNC Life mencakup risiko kecelakaan yang mungkin terjadi, sehingga pasien dapat lebih tenang selama menjalani perawatan kecantikan.

Ini akan berlaku secara otomatis bagi seluruh pasien yang menjalani perawatan di Klinik Insta Beauty Center tanpa biaya tambahan.

“Kami selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pasien,” ujar Rudy.

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menambahkan kerja sama ini merupakan manifestasi dari keinginan bersama untuk memastikan bahwa setiap pasien dapat menikmati layanan kecantikan dengan perasaan tenteram dan bebas dari kekhawatiran.