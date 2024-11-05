MNC Asset Management dan BRI Danareksa Sekuritas Gelar Webinar, Bahas Inovasi serta Peluang Baru

JAKARTA – MNC Asset Management dan BRI Danareksa Sekuritas menggelar webinar duntuk membahas inovasi serta peluang baru. Di tengah kondisi geopolitik global saat ini masih terus berlangsung dan semakin memanas yang membuat kondisi ekonomi di berbagai negara menjadi tidak stabil.

Gejolak geopolitik tersebut mengakibatkan harga minyak yang naik dan berdampak terhadap beberapa instrumen investasi. Ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada perekomoian domestik mengakibatkan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan dalam negeri.

Sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui investasi apa yang cocok di tengah kondisi ekonomi saat ini. Merespons hal tersebut, MNC Asset Management, salah satu unit bisnis MNC Kapital Indonesia berkolaborasi dengan BRI Danareksa Sekuritas yang merupakan salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) MNC Asset Management.