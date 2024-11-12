6 Langkah Cek NIK KTP Penerima Bansos

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat di bulan November 2024 ini. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk cek apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak.

Tidak semua masyarakat bisa menerima Bansos yang diberikan pemerintah, cek status apakah Anda bisa menerima Bansos atau tidak di sini.

Berikut 6 langkah cek NIK KTP penerima Bansos, yang dirangkum oleh Okezone, Senin (11/11/2024).

1. Buka web https://cekbansos.kemensos.go.id melalui smartphone atau laptop Anda.

2. Isi data diri Anda. Sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal Anda seperti provinsi, kota, kecamatan, dan desa.

3. Isi nama lengkap yang sesuai dengan KTP Anda.

4. Ketik kode captcha yang muncul di layar. Kode biasanya berisi 4 huruf.

5. Buka menu “Cari Data” untuk melanjutkan pencarian.