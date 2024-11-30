Prabowo: Upah Minimum 2025 Naik 6,5%, Kesejahteraan Buruh Diperjuangkan

JAKARTA – Pemerintah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

"Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum provinsi pada tahun 2025 sebesar 6,5%," kata Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jumat 29 November 2024.

Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan buruh merupakan hal yang sangat penting. Dan hal itu, kata Prabowo, akan dirinya terus perjuangkan.

"Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting kita akan memperjuangkan, terus perbaikan kesejahteraan mereka," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa upah minimum tersebut merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.