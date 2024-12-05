Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Tarif Ceramah Miftah Maulana dengan Gus Baha, Ternyata Berbeda Jauh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:04 WIB
Perbandingan Tarif Ceramah Miftah Maulana dengan Gus Baha, Ternyata Berbeda Jauh
Tarif Ceramah Gus Miftah dan Gus Baha (Foto: Okeozne
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan tarif ceramah Gus Miftah Maulana dengan Gus Baha. Sebab tarif keduanya berbeda sangat jauh yang mana tidak selaras dengan adab yang ditunjukkan keduanya.

Seperti diketahui, nama pendakwah kondang, Gus Miftah Maulana tengah menjadi perbincangan panas di Indonesia. Hal ini terjadi karena aksinya yang menghardik seorang pedagang es teh yang ada di pengajiannya.

Dalam video yang banyak beredar di sosial media, tampak pria yang akrab disapa Gus Miftah itu menanyakan apakah es teh yang dijual pedagang masih atau tidak. Namun alih-alih memberi semangat atau memborong, ia justru mengatai si pedagang dengan sebutan bodoh.

"Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol g***k (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual g***k)," kata Gus Miftah.

Aksi tidak pantasnya ini pun langsung membuat satu Indonesia geram. Sebab, tidak sepantasnya seorang pemuka agama menghardik seorang pedagang kecil dan mencemoohnya. Kata-kata kasar yang terlontar dari mulutnya juga tidak menggambarkan adabnya sebagai ahli agama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188009/menko_airlangga_soal_ump_2026-3oIn_large.jpeg
Menko Airlangga Sebut Regulasi UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188000/menko_airlangga-ruEo_large.jpeg
Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187329/industri-93IY_large.jpg
Krisis Iklim, Pelaku Industri Percepat Transisi Hijau dan Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187247/banjir_di_sumatera-GjtE_large.jpg
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement