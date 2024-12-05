Perbandingan Tarif Ceramah Miftah Maulana dengan Gus Baha, Ternyata Berbeda Jauh

JAKARTA - Perbandingan tarif ceramah Gus Miftah Maulana dengan Gus Baha. Sebab tarif keduanya berbeda sangat jauh yang mana tidak selaras dengan adab yang ditunjukkan keduanya.

Seperti diketahui, nama pendakwah kondang, Gus Miftah Maulana tengah menjadi perbincangan panas di Indonesia. Hal ini terjadi karena aksinya yang menghardik seorang pedagang es teh yang ada di pengajiannya.

Dalam video yang banyak beredar di sosial media, tampak pria yang akrab disapa Gus Miftah itu menanyakan apakah es teh yang dijual pedagang masih atau tidak. Namun alih-alih memberi semangat atau memborong, ia justru mengatai si pedagang dengan sebutan bodoh.

"Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol g***k (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual g***k)," kata Gus Miftah.

Aksi tidak pantasnya ini pun langsung membuat satu Indonesia geram. Sebab, tidak sepantasnya seorang pemuka agama menghardik seorang pedagang kecil dan mencemoohnya. Kata-kata kasar yang terlontar dari mulutnya juga tidak menggambarkan adabnya sebagai ahli agama.