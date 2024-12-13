HUT AEI, Sinergi Emiten Bangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) merayakan Hari Ulang Tahun ke-36 dengan tema "Sinergi Emiten dalam Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan".

Dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%-8% dalam beberapa tahun mendatang, emiten- emiten di pasar modal dihadapkan pada tantangan besar, termasuk gejolak geopolitik global dan ancaman resesi dunia.

Dalam kondisi ini, kolaborasi dan sinergi antar pelaku ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional, sambil tetap menjaga prinsip keberlanjutan. Dengan jumlah anggota yang telah mencapai 665 emiten dan terus bertambah, AEI optimis dapat menjadi motor kolaborasi antar emiten sekaligus mitra strategis bagi para pemangku kebijakan dalam upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang tahun 2024, AEI telah melaksanakan 33 kegiatan workshop, pelatihan, dan edukasi yang diikuti oleh lebih dari 5.712 peserta. Selain itu, AEI juga telah memperluas kolaborasi strategis dengan mitra-mitra baru untuk mendukung peningkatan kapasitas emiten dan profesional yang terlibat di dalamnya.

Tidak hanya itu, AEI juga memberikan layanan konsultasi kepada anggota melalui Klinik Hukum dan Perpajakan.